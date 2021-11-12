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В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах

19:20
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Они будут действовать в общественных местах и на транспорте

Правительство России внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте и общественных местах, сообщила пресс-служба кабмина.

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"Первый законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации", - сказано в тексте.

Уточняется при этом, что до 1 февраля можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у тех, у кого есть медотвод.

Отдельно отмечено, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов будут принимать региональные власти. Не нужны QR-коды окажутся в аптеках, продуктовых магазинах. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

"Еще один законопроект является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках", - указали в правительстве.

В случае с транспортом действуют те же опции: QR-код о прививке, медицинский отвод или подтверждение перенесенного коронавируса.

Сертификат можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде. Бумажный можно получить в МФЦ. Детей и подростков требования о QR-кодах затрагивать не будут.

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