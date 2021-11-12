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Власти установили переходный период при введении QR-кодов

19:53
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Коллективного иммунитета предполагается достигнуть к лету

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала на брифинге в Доме правительства в пятницу о переходном периоде по вакцинации от ковида в России.
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Ранее в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Они вводятся по всей стране и будут действовать в общественных местах и на транспорте (междугородние и международные перевозки) до 1 июня 2022 года. В качестве альтернативы QR-коду будут приниматься медотвод или документ, подтверждающий перенесенную болезнь. Не затронет мера продуктовые магазины и аптеки. На детей и подростков она также не распространяется. Сертификат можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде.

"Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", - сказала Голикова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что законопроекты имеют срочный характер. Коллективного иммунитета (80% взрослого населения) власти рассчитывают достигнуть к лету.

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