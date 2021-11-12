Песков привился "Спутником Лайт"

После прививки у представителя Кремля была температура

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что привился от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт".

"Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день", - сообщил представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

В октябре Песков отмечал, что, несмотря на прошедшее после болезни время, у него сохраняется высокий уровень антител.

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что Владимир Путин сам сообщит о своей ревакцинации. Она будет зависеть от рекомендаций врачей.

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