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Опрос показал, сколько россиян не работали с 28 октября по 7 ноября

20:41
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Среди тех, кто работал, 87% вышли по инициативе работодателя

Как показал опрос сервиса рекрутинга hh.ru, на результаты которого ссылается ТАСС, в период с 28 октября по 7 ноября не работал только каждый десятый россиянин.
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"Лишь каждый десятый (9%) респондент воздержался от работы в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года, подавляющее большинство (91%) респондентов работали в эти дни. При этом доля не работавших среди респондентов, занимающихся собственным бизнесом или на фрилансе/в режиме самозанятости, выше, чем у трудящихся по найму, - 14%", - сказано в исследовании.

Отмечается, что в Пермском крае на работу вышли 100% принимавших участие в опросе респондентов, в Самарской, Свердловской, Челябинской областях - по 94%.

Также уточняется, что в первую неделю ноября работали от 92% до 97% занятых в строительстве, транспорте, медицине, бухгалтерии, маркетинге, IT, логистике, банковском секторе. Среди тех, кто работал в нерабочие дни, 87% вышли по инициативе работодателя, 13% - по своей собственной.

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