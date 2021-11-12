Зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19

Разработка ГК "Промомед" получила название "Арепливир"

Как сообщили в пресс-службе ГК "Промомед", регистрацию прошел первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19.

"Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов", - приводит сообщение ТАСС.

Разработчики добавили, что ответили на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии коронавирусной инфекции.

В середине октября стало известно, что институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса "МИР 19". Ожидается, что он будет актуален против всех штаммов.

Максимальной эффективности препарат достигнет в первые 2-3 суток после инфицирования.

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