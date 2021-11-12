Вышел трейлер продолжения "Секса в большом городе"

Премьера состоится 9 декабря

На YouTube-канале "Амедиатеки" показали тизер продолжения американского сериала "Секс в большом городе под названием "И просто так". Премьера состоится 10 декабря.

Это будет продолжение истории подруг из оригинального сериала, только им теперь уже не по 30 лет, а по 50. В главных ролях - Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. При этом многие зрители выразили разочарование тем, что в проекте не задействована Ким Кэтрол, сыгравшая четвертую подругу - Саманту.

"Секс в большом городе" начал выходить в 1998 году на HBO, всего было снято шесть сезонов. Проект основан на одноименном романе Кэндес Бушнелл. Действие разворачивается в Нью-Йорке.

В 2008 и 2010 вышли два полнометражных фильма - "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе - 2".

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