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"Не обходили острых углов": Лавров - о переговорах с Францией

21:51
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Москва ценит настрой Эмманюэля Макрона на конструктивные отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в формате 2+2 в пятницу, в которых также участвовали его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и главы Минобороны двух стран Сергей Шойгу и Флоранс Парли, стороны "не обходили острых углов".
Шойгу и Лавров обсудили в Париже проблемы безопасности

По словам Лаврова, Москва ценит настрой президента Франции Эмманюэля Макрона выстраивать отношения с Россией в конструктивном ключе. Вместе с тем российская сторона указала на абсурдность увязки отношений России и Евросоюза с минскими договоренностями.

Как заверил глава МИД, в случае необходимости Россия будет отвечать асимметрично на недружественные действия Запада в сфере стратегической стабильности.

При этом Лавров обратил внимание на то, что непризнание французскими властями вакцинации "Спутником V" препятствует работе российских дипломатов. Обсуждение этой проблемы ведется, передает ТАСС.

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