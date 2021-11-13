Московские врачи вылечили ещё 6597 больных COVID-19

Заболеваемость в столице снижается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 597 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 674 966.

В России начнут производство биологически активной добавки из ягеля и коры берёзы для профилактики коронавируса. БАД также облегчит восстановление после болезни. Разработали добавку учёные из Якутии.

По данным на 13 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 031 851 пациентам, умерли с начала пандемии 254 167 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 891 428, в мире более 252 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5 миллионов человек.

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