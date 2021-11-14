В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 6 тысяч человек

В столице действуют ограничения в музеях и театрах

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 473 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 681 439.

Учёные Минобороны создали уникальную биологически активную добавку, способную снизить концентрацию коронавируса в организме человека в 16 раз. При испытании этой добавки выяснилось, что болезнь протекает с меньшими осложнениями.

По данным на 14 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 9 070 674 пациентам, умерли с начала пандемии 255 386 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 895 162, в мире более 252 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более пяти миллионов человек.

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