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В России выявлено 38 823 новых случая коронавируса

11:05
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Нерабочие дни снизили заболеваемость

За сутки в России зафиксировано 38 823 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 070 674 человека с COVID-19, умерло 255 386 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 3 734 больных, всего в столице 1 895 162  инфицированных, скончались 32 687 пациентов. 

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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе в Госдуме прозвучала инициатива о создании в России регистра граждан, которые имеют антитела к коронавирусу в результате перенесённого заболевания, но не обращались за помощью к врачу. Людям с высоким уровнем антител IgG предлагается выдавать QR-коды сроком на шесть месяцев.

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