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В мире более 253 миллионов человек заразились коронавирусом

14:11
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

ВОЗ может признать "Спутник V" до конца 2021 года

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 253 миллиона, скончались от осложнений болезни более пяти миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.
Европу накрывает новая волна пандемии коронавируса

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 47 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни более 762 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,4 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 9,5 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 9 миллионов человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего шестеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Россия предоставила Евросоюзу документы, которые нужны для проверки технической совместимости российской и европейской систем контроля за вакцинацией. Это подтвердили в Брюсселе. Также на этой неделе в Центре имени Гамалеи выразили надежду, что российская вакцина "Спутник V" до конца 2021 года будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

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