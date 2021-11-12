В Белоруссии погибли двое российских военных

Под Гродно проходила внезапная проверка боевой готовности

Как сообщили в пятницу в Министерстве обороны, двое российских военных погибли в результате десантирования под Гродно в Белоруссии. Там проходила внезапная проверка боевой готовности.

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что один из двух погибших пытался спасти их обоих с помощью запасного парашюта.

Оба военнослужащих скончались от полученных травм. Врачам не удалось их спасти.

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