Продолжается регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов "Я – профессионал"

Срок - до 7 декабря
Регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов "Я – профессионал" будет проводиться до 7 декабря. Мероприятие проходит при поддержке администрации президента России и Министерства науки и высшего образования. Это один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Основная цель олимпиады — помочь начинающим специалистам проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.
Получить подробную информацию об олимпиаде можно на официальном сайте проекта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram