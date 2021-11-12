Продолжается регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов "Я – профессионал"

Срок - до 7 декабря

Регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов "Я – профессионал" будет проводиться до 7 декабря. Мероприятие проходит при поддержке администрации президента России и Министерства науки и высшего образования. Это один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Основная цель олимпиады — помочь начинающим специалистам проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.

Получить подробную информацию об олимпиаде можно на официальном сайте проекта.

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