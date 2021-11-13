Минобороны показало кадры пролёта Ту-160 над северными морями

Ракетоносцы провели в воздухе 15 часов
Два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Экипажи Ту-160 провели в воздухе 15 часов и совершили дозаправку.
На отдельных участках маршрута наши бомбардировщики сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon, сообщает "ТВ Центр".
Как отметили в Минобороны, все полёты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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