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Минобороны показало кадры пролёта Ту-160 над северными морями

10:04
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Ракетоносцы провели в воздухе 15 часов

Два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Экипажи Ту-160 провели в воздухе 15 часов и совершили дозаправку.

На отдельных участках маршрута наши бомбардировщики сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon, сообщает "ТВ Центр".

Как отметили в Минобороны, все полёты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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