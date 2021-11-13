На границе Польши и Белоруссии замерзают беженцы

Люди мёрзнут и голодают

Ситуацию на границе Белоруссии и Польши обсудили на заседании в ООН. По оценке Минска, сейчас в стихийном лагере беженцев находятся около двух тысяч человек. Однако их число продолжает расти. В Варшаве по-прежнему игнорируют призывы к диалогу с Минском и усиливают военный контингент.

Солнечное утро дарит надежду на относительно тёплый день. Жертвами холода на белорусско-польской границе стали уже несколько человек. Медики часто диагностируют переохлаждение. От нехватки еды люди теряют сознание, обостряются хронические болезни. Об этом представители Белоруссии рассказали на заседании комитета по гуманитарным вопросам Генассамблеи ООН., сообщает "ТВ Центр".

Военную активность по ту сторону границы отмечают в белорусском министерстве обороны. Силы НАТО переброшены в Польшу, да и сама Варшава подтверждает - ожидается британский военный контингент для укрепления границы. Нужно сделать всё, чтобы голодные, безоружные люди не прорвали кольца обороны. Миграционная истерия дошла до того, что не имеющая общей границы с Белоруссией Эстония опасается за свои владения. В Таллине предполагают, что поток непрошенных гостей хлынет в Прибалтику через Россию.

Миграционный кризис спровоцирован самой Европой, отметил на встрече с главной Евросовета Шарлем Мишелем Сергей Лавров. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва готова способствовать урегулированию ситуации, но не следует обвинять и угрожать ни России, ни Белоруссии.

Относиться к беженцам на белорусско-польской границе следует также, как к любым другим, приезжающим в Европу, уверены в нашем МИДе. Такой подход демонстрируют власти Баварии, готовые принять застрявших на границе людей. Президент Белоруссии Лукашенко распорядился развернуть в лагере беженцев полевые кухни и медпункты.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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