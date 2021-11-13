ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На границе Польши и Белоруссии замерзают беженцы

12:20
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Люди мёрзнут и голодают

Ситуацию на границе Белоруссии и Польши обсудили на заседании в ООН. По оценке Минска, сейчас в стихийном лагере беженцев находятся около двух тысяч человек. Однако их число продолжает расти. В Варшаве по-прежнему игнорируют призывы к диалогу с Минском и усиливают военный контингент.
Безопасность на польской границе обеспечивают 20 тысяч военных

Солнечное утро дарит надежду на относительно тёплый день. Жертвами холода на белорусско-польской границе стали уже несколько человек. Медики часто диагностируют переохлаждение. От нехватки еды люди теряют сознание, обостряются хронические болезни. Об этом представители Белоруссии рассказали на заседании комитета по гуманитарным вопросам Генассамблеи ООН., сообщает "ТВ Центр".  

Военную активность по ту сторону границы отмечают в белорусском министерстве обороны. Силы НАТО переброшены в Польшу, да и сама Варшава подтверждает - ожидается британский военный контингент для укрепления границы. Нужно сделать всё, чтобы голодные, безоружные люди не прорвали кольца обороны. Миграционная истерия дошла до того, что не имеющая общей границы с Белоруссией Эстония опасается за свои владения. В Таллине предполагают, что поток непрошенных гостей хлынет в Прибалтику через Россию.

Миграционный кризис спровоцирован самой Европой, отметил на встрече с главной Евросовета Шарлем Мишелем Сергей Лавров. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва готова способствовать урегулированию ситуации, но не следует обвинять и угрожать ни России, ни Белоруссии.

Относиться к беженцам на белорусско-польской границе следует также, как к любым другим, приезжающим в Европу, уверены в нашем МИДе. Такой подход демонстрируют власти Баварии, готовые принять застрявших на границе людей. Президент Белоруссии Лукашенко распорядился развернуть в лагере беженцев полевые кухни и медпункты.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.