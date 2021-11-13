Госдума готова оперативно рассмотреть закон о QR-кодах

Проект документа уже внесён в палату

В Госдуме готовы оперативно рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Дату могут определить уже в понедельник, 15 ноября.

Планируется, что новые правила, если их одобрит парламент, вступят в силу с 1 февраля. А пока в регионах усилили контроль за соблюдением мер безопасности, сообщает "ТВ Центр".

Эпидобстановка в Москве только начинает стабилизироваться. И каждый пассажир без средств защиты - потенциальная угроза здоровью сотням других. Проверки идут и в учреждениях культуры. Вот рейд в столичной филармонии. Инспекторы проверяют, как работает система пропуска по QR-кодам.

Коронавирус в большинстве регионов постепенно отступает. Но, чтобы закрепить этот успех, коллективный иммунитет в России должен составить 80%. Пока, говорят в правительстве, эта цифра едва приближается к 50%.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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