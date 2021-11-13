Гинцбург оценил эффект от введения QR-кодов

Законопроект о новых ограничениях передан в Госдуму

Введение в России QR-кодов предотвратит новые мутации коронавируса. В этом уверен глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны - дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19", - сказал разработчик первой в мире вакцины от коронавируса в интервью РИА Новости.

На этой неделе стало известно, что в России разработаны проекты законов о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. Документы переданы правительством на рассмотрение в Госдуму.

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