Сергунина: Почти 3000 волонтёров поддержали возобновившуюся в Москве акцию #МыВместе

Они помогают пенсионерам

В конце октября в Москве возобновилась акция взаимопомощи #МыВместе. К ней уже присоединились почти три тысячи волонтёров, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Неравнодушные люди оказывают поддержку пенсионерам, многодетным семьям и москвичам с хроническими заболеваниями. В большинстве заявок, поступивших в штаб акции, содержалась просьба о покупке продуктов.

Штаб акции #МыВместе сотрудничает с бизнес-сообществом и благотворителями. Москвичи, которые соблюдают режим самоизоляции или не имеют возможности выйти из дома, могут обратиться за помощью по бесплатному телефону: 8 800 200-34-11.

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