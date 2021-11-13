Российские военные научили бойцов сирийской армии стрелять из огнемёта "Шмель"

Прошли масштабные учения

13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты. Обеззараживание местности, дымовая маскировка объектов и даже борьба с распространением коронавирусной инфекции - всё это входит в задачи подразделений. Профессиональный праздник встречают и российские бойцы в Сирии, которые обучают необходимым навыкам сирийских военных.

Стрельбу из тренажёров реактивного пехотного огнемёта "Шмель" сирийские военнослужащие выполняют парами. Занятие проводят российские специалисты войск радиационной химической и биологической защиты, сообщает "ТВ Центр".

В строю солдат сирийской армии заметное волнение. Внимательно слушают российских военных, с интересом следят, как товарищи выполняют упражнения. Сразу получается далеко не у всех. А ведь именно сегодня лучшие будут допущены к реальным стрельбам.

Подготовка огнемётчика - многоступенчатый процесс, длящийся не один день. Сначала - скрупулёзная теоретическая подготовка, затем - пробная стрельба специальными трассирующими боеприпасами. И, наконец, реальное применение реактивного пехотного огнемёта.

По замыслу тренировки, укрепления противника уничтожены, но сопротивление ещё не сломлено, подразделение сирийцев начинает атаку. Прикрытие обеспечивают дымы. Впрочем, и ещё один элемент тренировки не менее важен: после боя - тщательный радиационный и биологический контроль личного состава и техники. В случае необходимости - полная обработка специальными растворами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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