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В Москве построят храм в честь Архистратига Михаила

14:57
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Церковь возведут на северо-востоке столицы

На северо-востоке Москвы построят храм в честь Архистратига Михаила и чуда его в Хонех. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

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Пять лет назад там была возведена временная церковь, которая сейчас уже не вмещает всех желающих. 13 ноября на этом месте прошла торжественная церемония освящения закладной капсулы нового каменного храма.

Его строительство призвано восстановить историческую память. Храм Архистратига Михаила стоял там ещё в XVI веке, но был уничтожен польскими интервентами, сообщает "ТВ Центр".

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Церемония освящения закладной капсулы нового каменного храма
Церемония освящения закладной капсулы нового каменного храма
Церемония освящения закладной капсулы нового каменного храма
Церемония освящения закладной капсулы нового каменного храма
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