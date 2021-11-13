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В Подмосковье полицейский выстрелил в голову 20-летней дочери

14:24
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Девушка осталась жива

В Сергиевом Посаде полицейский выстрелил в голову своей дочери из травматического пистолета. Как сообщает прокуратура Московской области в своём Telegram-канале, инцидент произошёл на почве неприязненных отношений.

Известно, что 47-летний полицейский находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Его 20-летняя дочь госпитализирована в местную больницу. Ей сделали операцию.

Стрелявшего в дочь полицейского суд поместил под стражу. МВД проводит служебную проверку.

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