В Подмосковье полицейский выстрелил в голову 20-летней дочери

Девушка осталась жива

В Сергиевом Посаде полицейский выстрелил в голову своей дочери из травматического пистолета. Как сообщает прокуратура Московской области в своём Telegram-канале, инцидент произошёл на почве неприязненных отношений.

Известно, что 47-летний полицейский находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Его 20-летняя дочь госпитализирована в местную больницу. Ей сделали операцию.

Стрелявшего в дочь полицейского суд поместил под стражу. МВД проводит служебную проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram