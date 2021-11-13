В России выпустили парфюм в честь истребителя Су-75

Самолёт впервые покажут на выставке за пределами страны

Корпорация "Ростех" представила парфюм, посвящённый истребителю пятого поколения Су-75 Checkmate. Аромат будет выпущен ограниченной серией в преддверии выставки Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября.

Из видеоролика "Ростеха" можно сделать вывод, что крышка флакона будет представлять собой шахматного коня. В коротком видео скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства истребителя. Золотистые линии парящего однодвигательного самолёта плавно перетекают вдоль контура чёрного шахматного коня.

Сам флакон появляется сквозь вращающиеся металлические лопасти двигателя, а подарочная коробка при раскрытии превращается в чёрно-белую шахматную клетку. Другие детали проекта, в том числе, характер аромата, не раскрываются.

Премьера Су-75 состоялась на авиасалоне МАКС в 2021 году. Машину представили в виде прототипа под названием Checkmate ("Шах и мат"). Уже завтра самолёт увидят зрители в Дубае.

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