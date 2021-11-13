Лукашенко назвал себя пророссийским человеком

Президент гордится своим прошлым

Президент Белоруссии назвал себя пророссийским человеком. Александр Лукашенко дал большое интервью журналу "Национальная оборона".

"Я же референдум провёл по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю своё прошлое", - сказал глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, он родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе. Белорусский лидер гордится своим прошлым и с уважением относится к истории.

"Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом", - отметил он.

Александру Лукашенко 67 лет. С 1994 года он занимает пост президента Белоруссии. На эту должность он переизбирался пять раз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram