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Лукашенко назвал себя пророссийским человеком

15:45
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Президент гордится своим прошлым

Президент Белоруссии назвал себя пророссийским человеком. Александр Лукашенко дал большое интервью журналу "Национальная оборона".

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"Я же референдум провёл по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю своё прошлое", - сказал глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, он родился фактически под Смоленском, в Орше, на границе. Белорусский лидер гордится своим прошлым и с уважением относится к истории.

"Я историк по своему первому образованию, советскую школу закончил. Это во мне осталось. Я не растоптал коммунистическое прошлое, став президентом", - отметил он.

Александру Лукашенко 67 лет. С 1994 года он занимает пост президента Белоруссии. На эту должность он переизбирался пять раз.

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