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Иностранные рабочие заживо сгорели в Подмосковье

17:43
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Пожар произошёл в строитлельных бытовках

В подмосковном Солнечногорске произошёл пожар в бытовках на одном из строящихся объектов. В огне погибли четверо иностранных рабочих, ещё двое получили ожоги.

Как сообщает пресс-служба областного главка МЧС, горение наблюдалось по всей площади. Огонь полыхал на 200 квадратных метрах.

Солнечногорская прокуратура начала проверку, она установит причины и обстоятельства пожара.

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