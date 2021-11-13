В Британии оценили шансы начала войны с Россией

Всё может произойти случайно

Западные политики и военные любят поговорить на тему войны с Россией. Правда, многие из них вряд ли понимают, что им самим грозит в случае такого развития событий.

В Великобритании заявили о существующем риске войны с Россией. Начальник штаба обороны страны, генерал Ник Картер заявил, что война Запада с Россией может начаться случайно.

По мнению военного, отношения Кремля и Западного мира вошли в стадию небывалой напряженности, более серьёзной, чем даже во времена холодной войны. Генерал полагает, что это может привести к открытому конфликту из-за любой случайности, пишет Daily Express.

Картер призвал западных политиков к осторожности в отношениях с Москвой. "Мы не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведёт к ошибкам", - сказал генерал.

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