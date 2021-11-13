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Украинский генерал предсказал развал страны

19:17
  • суббота
  • 13 ноября 2021

В состав России могут отойти пять областей

На Украине снова заговорили об опасности потери части своих территорий. Политики и военные признают, что Незалежная может остаться без русскоговорящих регионов.
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Экс-глава Закарпатской области, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль перечислил в эфире телеканала "Украина-24" регионы Украины, которые могут перейти в состав России. Это - Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.

Генерал никого не удивил, сказав, что в этих регионах чрезвычайно сильны пророссийские настроения. Сделав такое заявление он фактически признал, что Украина может расстаться с пятью областями по аналогии с Крымом.

О возможном развале Украины недавно говорил историк и академик Пётр Толочко. Он называл противоестественной ситуацию, в которой украинцы отрываются от восточнославянского православного материка и стремятся в Западную Европу, в которой им не удастся прижиться.

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