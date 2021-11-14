Карлос Алькарас стал чемпионом Итогового турнира в Милане

Впервые трофей Next Gen ATP Finals выиграл испанский теннисист

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом молодежного Итогового турнира в Милане (Next Gen ATP Finals). В финале 18-летний спортсмен выиграл в матче против американца Себастьяна Корды. Встреча завершилась со счетом 4:3 (5), 4:2, 4:2.

В субботу теннисисты впервые встретились на корте. В ходе игровой недели оба показали лучшие результаты в своих группах и полуфинале, выиграв все матчи на турнире. Также они сильнейшие по рейтингу среди участников Next Gen: Алькарас — первый сеяный, Корда — второй.

Во время пресс-конференции в пятницу Корда так оценил своего соперника: "Мы еще никогда не тренировались вместе и не играли друг против друга. Надеюсь, в будущем у нас будет много матчей. Карлос показывает хороший теннис. Он по-настоящему агрессивный игрок, всегда спокоен на корте. Игра с ним — это новый вызов для меня в спорте".

До этого представителям Испании еще не удавалось взять титул в Милане. В 2019 году победителем стал итальянец Янник Синнер, в 2018 — греческий теннисист Стефанос Циципас, в 2017 — Чон Хён (Юная Корея).

Карлос Алькарас занимает 32-е место в рейтинге ATP. В его активе одна победа на турнирах под эгидой организации (титул в Умаге, 2021). В сентябре испанец добрался до четвертьфинала US Open.

Next Generation ATP Finals — итоговый турнир среди самых рейтинговых теннисистов до 21 года включительно. Соревнования проводятся за неделю до основного Итогового турнира ATP (Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, ATP Finals). В текущем году Next Gen проводится в Милане с 9 по 13 ноября.

Впервые Итоговый турнир среди молодых теннисистов прошел в 2017 году. Тогда второе место занял россиянин Андрей Рублев. В 2018 году чемпионом стал другой знаменитый игрок — грек Стефанос Циципас. В 2021 году оба теннисиста соревнуются в основном Итоговом турнире.

На Next Gen тестируют новые правила. Подробнее о изменениях в формате читайте в материале "ТВ Центра" по ссылке.

Общий призовой фонд турнира составляет 1,3 миллиона долларов. Чемпион получит 400 тысяч долларов и трофей в форме латинской буквы "экс" (X). Второе место оценили в 258 тысяч долларов.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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