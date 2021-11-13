Собянин сообщил о завершении сезона ярмарок выходного дня

Останутся работать только крытые павильоны

В Москве завершается 20-й сезон ярмарок выходного дня, уличная торговля закроется на время холодов. Об этом написал у себя на странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что на ярмарки выходного дня приезжают фермеры со всей России. Они привозят качественные продукты - мёд, овощи, сыры, колбасы.

Зимой в столице продолжат работу крытые павильоны, обустроенные с 2017 года в разных районах города. Так что ярмарки будут работать круглый год.

"В этом году мы объединили ярмарочную торговлю под одним брендом - "Московские ярмарки". Будем держать марку", - пообещал мэр.

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