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12 тысяч музыкантов сыграли "Славянский марш" в Каракасе

10:22
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Это станет мировым рекордом

В столице Венесуэлы звучал "Славянский марш" Петра Чайковского. Знаменитое произведение играл оркестр из 12-ти тысяч исполнителей, сообщает "ТВ Центр".

Таким образом, музыканты решили заявить о себе в Книге рекордов Гиннесса. Чтобы достижение зафиксировали, всему оркестру нужно было играть на протяжении как минимум пяти минут.

Окончательные результаты представители Книги Гиннесса огласят через 10 дней. Предыдущий рекорд был установлен в Санкт-Петербурге два года назад. Тогда почти девять тысяч музыкантов исполнили гимн России.

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