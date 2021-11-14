Итальянцы массово выходят на улицы с требованием отмены ковид-ограничений

Протесты охватили все крупные города страны

Массовые акции протеста ковид-диссидентов прокатились по всей Италии. Накануне, 13 ноября крупные митинги прошли в Риме, Милане, Болонье и других городах. Главное требование - немедленная отмена санитарных пропусков. По мнению протестующих, зелёные паспорта нарушают права человека. Также участники выступили против вакцинации детей.

Акция протеста прошли и в Гааге. Полиция применила водомёты, когда митингующие начали бросать петарды. Пять участников были задержаны.

Сотни человек вышли на улицы после объявления частичного локдауна в Нидерландах, который продлится три недели. Страна первой в Евросоюзе вернулась к строгим ограничениям, сообщает "ТВ Центр".

О сложной ситуации в Германии заявила Ангела Меркель и призвала ускорить вакцинацию. Заболеваемость в стране остаётся на высоком уровне. На фоне этого власти заговорили о необходимости отмены рождественских мероприятий, по крайней мере, для непривитых.

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