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Собянин рассказал о реконструкции переулков в центре Москвы

12:08
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Будут организованы новые парковки и высажены деревья

В Москве благоустроят переулки между Тверской и Большой Никитской улицами. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём личном блоге. Мэр уточнил, что работы будут завершены в течение следующего года.

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В рамках проекта высадят кустарники, уложат газон, установят больше фонарей. За счёт частичного перераспределения уличного пространства тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. А вместо хаотичной парковки организуют карманы для стоянки машин.

Кроме того, в Большом Гнездниковском переулке появится сад, на детской и спортивной площадках установят современное оборудование. Высказать мнение о проекте благоустройства можно на платформе "Активный гражданин", сообщает "ТВ Центр".

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