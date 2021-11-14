В Майкопе дети получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы

Пострадали более 10 человек

Уроки с риском для здоровья. Сразу в двух российских регионах организованы проверки в школах после того, как дети получили ожоги глаз. Причина - неправильное использование бактерицидных ламп. Один случай произошёл в Новосибирске, другой - в Майкопе, там пострадали 14 человек.

Учебный день для 8 класса 35-го лицея Майкопа, закончился, едва успев начаться. Уроки пришлось прервать после того, как дети начали жаловаться на острую боль в глазах. В классе был 21 человек, за медицинской помощью обратились 14. Офтальмолог всем поставил один и тот же диагноз - ожог роговицы глаз, сообщает "ТВ Центр".

Выяснилось, что причина в бактерицидной лампе, которая работала на протяжении нескольких уроков в присутствии людей. Рециркулятор или обеззараживатель воздуха нужно включать всего на 15 минут и в пустом помещении. Но после каникул про технику безопасности, судя по всему, забыли. Чем ближе к прибору находился ребёнок, тем сильнее ожог.

Облучатель при правильном использовании приносит только пользу. Во время сезона ОРВИ подавляет распространение вирусных инфекций. Бывают в разном исполнении - настенные, напольные. И главное удобство - работа в присутствии людей. Хотя бывают устройства и попроще, что-то вроде синей лампы. Со слов чиновников, школьный прибор как раз таким и был - простым и временным.

Пока суть да дело, для учителей проведут инструктаж, в ходе которого научат правильно использовать рециркулятор. Дети, вынужденно оказавшиеся на больничном, уже 15 ноября приступят к учёбе. Тогда же ожидается поставка и новых обеззараживателей.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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