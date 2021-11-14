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Украина рискует остаться без тепла этой зимой

12:48
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

В стране отключились почти все теплостанции

На Украине отключили 90% мощностей государственных тепловых электростанций, сообщает "Укрэнерго". Несмотря на наступление холодов, в стране функционируют лишь три энергоблока из 23-х. Шесть находятся на ремонте.

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Работа большинства ТЭС остановлена из-за нехватки угля и резкого роста стоимости газа. В Минэнерго уже сообщили о разработке некоего плана по предотвращению кризиса в энергетике. Однако ситуация становится всё сложнее, передаёт "ТВ Центр".

Ухудшение отношений с Москвой вылилось в прекращение прямых поставок газа на Украину. А альтернативных вариантов импорта энергоносителей в Киеве так и не нашли.

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