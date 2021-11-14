Елизавета II повредила спину

Королева пропустит важное мероприятие

Елизавета II не примет участие в Дне поминовения. У королевы возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщили в Букингемском дворце, Елизавета II потянула спину и пропустит традиционную церемонию.

С 19 октября королева не появлялась на публике и ни принимала участия в официальных мероприятиях. Она также отменила визит в Северную Ирландию.

Британские СМИ сообщали, что Елизавета II провела ночь с 20 на 21 октября в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Эта госпитализация стала первой за много лет для 95-летней королевы, которая в следующем году должна отметить 70-летний юбилей царствования.

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