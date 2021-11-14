Легендарный Театр имени Вахтангова отмечает своё столетие

Здесь играли Этуш и Яковлев, Лановой и Ульянов

Столетний юбилей отметил знаменитый Театр имени Евгения Вахтангова. Уже век в нём аншлаги, яркие премьеры, спектакли-события. И невозможно перечислить всех любимых артистов, игравших там - Щукин, Борисова, Ульянов, Лановой, Этуш, Яковлев...

Бывали, конечно, и тяжёлые времена. Театр мог даже погибнуть - в 1941 году в здание попала бомба. Но сейчас Вахтанговский - это целая империя. Шесть сценических пространств и 120 спектаклей в месяц.

О прошлом и настоящем, и о том, почему в день юбилея в театре объявили день тишины - Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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