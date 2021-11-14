Путин заявил о готовности помочь разрешить кризис с мигрантами в Белоруссии

Президент ответил на обвинения в адрес России

Владимир Путин узнал о миграционном кризисе на польско-белорусской границе из СМИ, но готов посодействовать в его урегулировании. Об этом президент рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"О том, что происходит на польско-белорусской границе, я лично узнал из СМИ, никогда не обсуждал этот вопрос с Лукашенко раньше. Мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал глава государства.

В начале этой неделе на границе Польши и Белоруссии сложилась критическая ситуация из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока, желающих попасть на территорию Польши. Среди мигрантов есть женщины и дети, некоторым необходима медицинская помощь.

Польские пограничники беженцев не пропускают. В Европе звучат обвинения в адрес России, которая, по мнению некоторых политиков, сыграла роль в возникновении миграционного кризиса. Российский президент в ответ на подобные заявления предложил политикам заняться внутренними проблемами своих стран.

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