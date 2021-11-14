Володин разъяснил новые правила техосмотра в России

Обязательный ТО скоро отменят для части автолюбителей

Госдума приняла в первом чтении закон об отмене техосмотра. Спикер палаты Вячеслав Володин в своём Telegram-канале разъяснил некоторые положения документа.

В частности, он пояснил, кого коснутся штрафы за непройденный ТО. Такие взыскания будут действовать только в отношении тех, для кого процедура техосмотра останется обязательной.

Это – водители такси, автобусов, грузовых автомобилей, служебного и коммерческого транспорта. Техосмотр для этих категорий необходим прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения, пояснил спикер Думы.

Штрафы за отсутствие диагностической карты начнут выписывать с 1 марта 2022 года, они составят две тысячи рублей.

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