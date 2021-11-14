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Москвичей предупредили о январских морозах в ноябре

19:33
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

В конце месяца похолодает

В конце ноября московский регион накроет волна арктического холода. Температура может опуститься до средних отметок января.

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Синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует морозы до 12-19 градусов. Как сказал специалист в интервью РИА Новости, зима пойдёт в наступление по всем фронтам, холод с каждым днём будет усиливаться.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, до конца следующей недели сюрпризов погоды не ожидается. Холоднее всего будет ночью 18 ноября – до минус шести градусов, а днём 19 и 20 ноября воздух прогреется до плюс четырёх. Дождь будет сменяться мокрым снегом.

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