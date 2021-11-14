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ВСУ обстреляли и повредили газопровод в Луганске

18:12
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Украина нарушает режим прекращения огня

Украинские военные обстреляли газопровод среднего давления в Луганске. Труба повреждена, сообщает пресс-служба предприятия "Луганскгаз". Огонь вёлся в районе поселка Ломоватка.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о двух обстрелах территории республики со стороны украинских военных. ВСУ применяли орудия калибра 152 миллиметра.

О жертвах и пострадавших в результате новых обстрелов ВСУ не сообщается. 

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