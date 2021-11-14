В России началось производство тактического истребителя Checkmate

Первый полёт запланирован на 2023 год

На заводе в Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate. Об этом сообщил на выставке Dubai Airshow 2021 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Первый полёт нового самолёта запланирован на 2023 год, а серийное производство планируется наладить к 2026 году, сообщает РИА Новости.

14 ноября Су-75 впервые показали за пределами России. За сутки до этого корпорация "Ростех" представила парфюм, посвящённый истребителю пятого поколения.

Премьера Су-75 состоялась на авиасалоне МАКС в 2021 году. Зрители увидели машину в виде прототипа под названием Checkmate ("Шах и мат").

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