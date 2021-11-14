Кудряшов забил единственный гол в свои ворота в матче с Хорватией

Хорваты получили путёвку на Чемпионат мира

Сборная Хорватии минимально обыграла сборную России со счётом 1:0 в отборочном матче к Чемпионату мира 2022 года. Трансляцию вёл Первый канал.

Игра с Хорватией проходила под дождём на стадионе в Сплите. На 81 минуте Фёдор Кудряшов не рассчитал отскок мяча от мокрого газона и в итоге от его колена мяч влетел в собственные ворота.

После этой игры хорваты гарантировано отправляются в Катар, а сборной России придётся бороться за путёвку в стыковых матчах. Соперниками нашей сборной могут стать очень сильные команды.

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