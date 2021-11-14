Кудряшов забил единственный гол в свои ворота в матче с Хорватией

Хорваты получили путёвку на Чемпионат мира
Сборная Хорватии минимально обыграла сборную России со счётом 1:0 в отборочном матче к Чемпионату мира 2022 года. Трансляцию вёл Первый канал.
Игра с Хорватией проходила под дождём на стадионе в Сплите. На 81 минуте Фёдор Кудряшов не рассчитал отскок мяча от мокрого газона и в итоге от его колена мяч влетел в собственные ворота.
После этой игры хорваты гарантировано отправляются в Катар, а сборной России придётся бороться за путёвку в стыковых матчах. Соперниками нашей сборной могут стать очень сильные команды.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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