В НАТО нет консенсуса по возможному вступлению Украины

Об этом заявил генсек альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью каналу HBO, что страны альянса пока не пришли к единому мнению относительно того, должна ли Украина быть в составе организации.

"Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 членов организации должны прийти к единому мнению, а консенсуса пока нет", - подчеркнул он.

При этом Столтенберг добавил, что альянс укрепил отношения с Украиной, но, по его словам, страна не подпадает под действие предусматривающей коллективную оборону пятой статьи устава организации.

В апреле 2008 года в НАТО приняли политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами альянса. Вместе с тем государствам все еще не предоставили План действий по членству.

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