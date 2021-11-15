Иммунолог рассказал о трех сценариях развития коронавируса

Два хороших и один - плохой

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил в интервью радио Sputnik, что специалисты просчитывают варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2, в том числе основываясь на данных о развитии других вирусов.

К примеру, ближневосточный респираторный синдром MERS и атипичная пневмония SARS просто погибли в природе, не мутировав. Еще один вариант эволюции - потеря агрессивности в ходе мутаций. Вирус может поселиться в организме животных, не нанося им вреда.

"Третий вариант, самый плохой для человечества, - он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", - уточнил Жемчугов.

Как заметил при этом директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, в конце октября в России были выявлены случаи варианта AY.4.2, но пока нет данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания.

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