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Иммунолог рассказал о трех сценариях развития коронавируса

08:06
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Два хороших и один - плохой

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил в интервью радио Sputnik, что специалисты просчитывают варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2, в том числе основываясь на данных о развитии других вирусов.

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К примеру, ближневосточный респираторный синдром MERS и атипичная пневмония SARS просто погибли в природе, не мутировав. Еще один вариант эволюции - потеря агрессивности в ходе мутаций. Вирус может поселиться в организме животных, не нанося им вреда.

"Третий вариант, самый плохой для человечества, - он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", - уточнил Жемчугов.

Как заметил при этом директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, в конце октября в России были выявлены случаи варианта AY.4.2, но пока нет данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания.

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