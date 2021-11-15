В России могут заблокировать миллионы сим-карт

Уже с 1 декабря

Как пишет в понедельник газета "Коммерсант", с 1 декабря в России могут быть отключены свыше половины корпоративных номеров - из-за несоблюдения закона о "серых" сим-картах.

В материале уточняется, что поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юрлицам вносить сведения о пользователях сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации. Пользователей уже действующих номеров необходимо зарегистрировать до 1 декабря. В противном случае оказание услуг будет приостановлено.

"Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА", - сообщил гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов.

По информации издания, сегодня в России действуют около 32 миллионов корпоративных сим-карт. Сложность, продолжил Анкилов, заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на портале госуслуг. Многие вообще не знают, что рискуют быть отключенными.

В Минцифры сообщили, что "регистрация сим-карт проходит по графику".

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