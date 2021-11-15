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Гинцбург не нашел негативных последствий многократной ревакцинации

08:10
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Российские вакцины надежны и безопасны

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил в беседе с ТАСС безопасность многократной ревакцинации от коронавирусной инфекции.
Гинцбург оценил эффект от введения QR-кодов

"Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо", - сказал специалист.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что не было "абсолютно никаких" негативных последствий для организма.

Ранее российские власти определили, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России желательно довести до уровня в 90-95%, но пока планка остается на уровне не менее 80%. Необходимо привить еще 22 миллиона человек и ревакцинировать 9 миллионов.

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