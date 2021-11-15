ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина 85% взрывов газа в жилых домах

08:15
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Речь, в частности, идет о нелегальной перепланировке

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил в письме с законодательными предложениями, адресованном помощнику президента Максиму Орешкину, что порядка 85% аварий в многоквартирных домах, связанных с взрывом газа, происходят в том числе из-за нелегальной перепланировки.

Взрыв газа разрушил стену пятиэтажки в подмосковном Видном
Взрыв произошел в жилом доме в Бурятии

В своем послании Кутепов сослался на данные Министерства энергетики.

"Блокировка вентиляционных каналов и нелегальная перепланировка составляют 85% причин аварий, в связи с чем необходимы изменения в законодательство, связанные с необходимостью согласования проекта перепланировки со специализированной организацией", - цитирует письмо ТАСС.

Как ранее сообщили в МЧС, с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа. Речь, в частности, идет о случаях в Набережных Челнах и Красногорске.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв газа в Нижнем Новгороде
Взрыв газа в Нижнем Новгороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.