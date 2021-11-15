Названа причина 85% взрывов газа в жилых домах

Речь, в частности, идет о нелегальной перепланировке

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил в письме с законодательными предложениями, адресованном помощнику президента Максиму Орешкину, что порядка 85% аварий в многоквартирных домах, связанных с взрывом газа, происходят в том числе из-за нелегальной перепланировки.

В своем послании Кутепов сослался на данные Министерства энергетики.

"Блокировка вентиляционных каналов и нелегальная перепланировка составляют 85% причин аварий, в связи с чем необходимы изменения в законодательство, связанные с необходимостью согласования проекта перепланировки со специализированной организацией", - цитирует письмо ТАСС.

Как ранее сообщили в МЧС, с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа. Речь, в частности, идет о случаях в Набережных Челнах и Красногорске.

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