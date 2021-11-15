ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп обвинил Минск в попытках отвлечь внимание от российско-украинской границы

08:19
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

США пообещали "заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию"

Действия белорусских властей в свете миграционного кризиса направлены на отвлечение внимания от ситуации на границе России и Украины. Такое мнение в воскресенье, 14 ноября, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Лондон обвинил Москву в кризисе на польско-белорусской границе
МИД Германии заявил о переговорах с Москвой по ситуации с мигрантами

Руководитель Госдепа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, в котором "подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко".

Как утверждает официальный представитель Госдепартамента, действия режима белорусского лидера Александра Лукашенко "угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

Блинкен и Рау призвали Лукашенко устранить основные причины введения Западом санкций — отказ белорусскому народу в правах человека и основополагающих свободах. При этом американский госсекретарь выразил Польше глубокую признательность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

США, Польша и другие союзники и партнеры "едины в стремлении заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию и вредоносные действия в регионе", цитирует заявление Госдепа ТАСС.

Ранее на границе Польши и Белоруссии сложилась критическая ситуация из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока, желающих попасть на территорию Польши. В Европе звучат обвинения в адрес России, которая, по мнению некоторых политиков, сыграла роль в возникновении миграционного кризиса.

Российский президент в ответ на подобные заявления предложил политикам заняться внутренними проблемами своих стран. Владимир Путин также отметил, что готов посодействовать в урегулировании кризиса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мигранты на белорусско-польской границе
Мигранты на белорусско-польской границе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.