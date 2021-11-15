Госдеп обвинил Минск в попытках отвлечь внимание от российско-украинской границы

США пообещали "заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию"

Действия белорусских властей в свете миграционного кризиса направлены на отвлечение внимания от ситуации на границе России и Украины. Такое мнение в воскресенье, 14 ноября, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Руководитель Госдепа провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, в котором "подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко".

Как утверждает официальный представитель Госдепартамента, действия режима белорусского лидера Александра Лукашенко "угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".

Блинкен и Рау призвали Лукашенко устранить основные причины введения Западом санкций — отказ белорусскому народу в правах человека и основополагающих свободах. При этом американский госсекретарь выразил Польше глубокую признательность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

США, Польша и другие союзники и партнеры "едины в стремлении заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию и вредоносные действия в регионе", цитирует заявление Госдепа ТАСС.

Ранее на границе Польши и Белоруссии сложилась критическая ситуация из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока, желающих попасть на территорию Польши. В Европе звучат обвинения в адрес России, которая, по мнению некоторых политиков, сыграла роль в возникновении миграционного кризиса.

Российский президент в ответ на подобные заявления предложил политикам заняться внутренними проблемами своих стран. Владимир Путин также отметил, что готов посодействовать в урегулировании кризиса.

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