Власти Москвы одобрили заявки бизнеса на субсидии и гранты на 2 млрд рублей

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов для города

Заявки более двух тысяч компаний на субсидии и гранты на сумму более 2 млрд рублей одобрили в столице с начала 2021 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как подчеркнула заммэра, поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В числе наиболее активных получателей субсидий и грантов — рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании.

Затраты на ведение бизнеса по франшизе чаще всего компенсируют ресторанам и кафе (45% от всех поддержанных заявок), салонам красоты (20% от всех заявок) и частным детским садам (6%). С начала года одобрено 505 обращений за этой мерой поддержки на общую сумму 470 млн рублей.

Возмещение расходов на обучение персонала одобрено 169 компаниям, 11% из них занимаются разработкой программного обеспечения. По 8% — за учреждениями общей врачебной практики и научно-исследовательскими организациями. Субсидии по этой категории в 2021 году составили 38 млн рублей.

Субсидии и гранты для экспортеров одобрены по 239 заявкам на сумму 566 млн рублей. Их получатели представляют самые разные отрасли. Лидируют среди них производители машин и оборудования, научно-исследовательские организации и компании по продаже непродовольственных товаров.

Также столичные власти оказывают финансовую поддержку на цели продвижения продукции (589 заявок на 258,5 млн рублей), на инжиниринг и обучение персонала (26 заявок на 92,5 млн рублей), приобретение и лизинг оборудования или уплата процентов по кредитам (188 млн рублей получат более 100 резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера).

Действуют меры поддержки для конкретных категорий получателей. Самой популярной из них стала субсидия для организаций сферы досуга, образования и общепита. Ее одобрили 391 компании на сумму 295 млн рублей.

За последние недели количество рассматриваемых документов значительно возросло. Так, на октябрь и начало ноября приходится треть от всех одобренных с начала года заявок: 673 обращения на 552,2 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В октябре столичные власти решили выделить дополнительные средства для поддержки предпринимателей. На эти цели, по поручению мэра Сергея Собянина, будет направлено 500 миллионов рублей, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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