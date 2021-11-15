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Москвичам рассказали о погоде в понедельник

09:17
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Столицу ждет облачность с прояснениями

Как следует из данных Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.
Москвичам пообещали возвращение солнечной сухой погоды

Днем термометры покажут от минус двух градусов до нуля, местами гололедица. В ночь на вторник температура может опуститься до минус пяти.

Ветер будет северный, северо-западный, с порывами до 11 (а местами - до 15) метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным - около 762 миллиметров ртутного столба.

Что касается Подмосковья, там температура будет колебаться от минус пяти градусов до нуля. В ночь на вторник возможно понижение до минус восьми.

В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности (до 21:00 понедельника из-за ветра и до 10:00 вторника в связи с прочими опасностями).

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