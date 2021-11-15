Мурашко: комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа может усиливать эффект

Два укола за один визит к врачу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью ТАСС, что исследования по сочетанию "Спутника V" и вакцины от гриппа были успешно завершены.

"Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что невакцинированные от коронавируса значительно хуже переносят заболевание и потом могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем.

Как уточнил министр, кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от COVID-19 населения в России можно и нужно завершить в течение нескольких недель. Речь, подчеркнул при этом Мурашко, не идет о принудительности.

Глава ведомства вместе с тем сообщил, что разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram